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Почти 27 тысяч инфицированных и почти 700 умерших в сутки: в больницах нет мест и царит отчаяние

21:45, 29 окт 2021
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В Украине зафиксировано уже 2,87 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 28 октября, - почти 26,9 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии, второй день подряд. Госпитализировано за сутки при этом более 5,4 тысяч человек, что на уровне показателя предыдущего дня. Об этом сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 28 октября в Украине зафиксировано 26 870 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", – сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано – 5 463 человека;
летальных исходов – 648;
поправилось – 9 784 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболело – 2 878 674 человека;
поправилось – 2 421 495 человек;
летальных исходов – 66 852;
проведено ПЦР-тестов – 14 306 108.
Из заболевших за минувшие сутки: детей – 1824, медработников – 491.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2164), Одесской (2156), Львовской (1702) областях, в Киеве (1616) и в Харьковской (1497) области.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. В "красной" зоне уже 8 областей, с 30 октября будет уже 15. С 1 ноября к ним присоединится Киев.


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