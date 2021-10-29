На ТЭС закончился уголь, потому что на восьмом году войны - Россия останавливает поставки...

Российская Федерация с ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус, пишет УНН.

“С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный)”, – написал Герус.

Он отметил, что ранее такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянская ТЭС) и Технова (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

"По информации участников рынка, запрет не распространяется коксующегося угля, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Такие действия РФ похожи на их действия осенью 2014 года", - добавил Герус.

На складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября было накоплено в четыре раза меньше угля от плана. При этом профильное министерство уверяет: несмотря на отставание от графика, Объединенная энергетическая система Украины работает стабильно, и более половины генерации - на АЭС.



