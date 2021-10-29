Зе хочет деревья, дороги, институт, корабли, а кислород для спасения людей где?

Нет, не кислород для ковидных больных! Зеленский хочет свой институт, миллиард деревьев, евродороги и... 36 научно-исследовательских кораблей для исследования океана. Он считает, что самое время для таких проектов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на проходящем в Одессе заседании Конгресса местных и региональных властей, передает корреспондент УНН.

Так, Президент заявил, что сегодня в Одессе антарктической станции "Академик Вернадский" будет передан приобретенный британский ледокол James Clark Ross.

По словам Главы государства, Украина входит в "престижные мировые клубы космических и арктических государств", и сегодня начинает возвращение в Мировой океан.

“Мировой океан – это пространство, где происходит больше всего научных открытий в наше время. Чтобы иметь достойное место, Украина должна строить свои корабли, покупать, пока они еще, к сожалению, не строятся”, - сказал Зеленский.

"Сегодня здесь присутствует господин Шкарлет, наш министр образования и науки. Я очень жду от него, это новая задача, сложная задача, уверен, что мы справимся государством, мы ждем масштабную на ближайшие 5-10 лет программу возрождения научно-исследовательского флота нашего государства. Мы предлагаем поставить себе высокую планку: 36 научных судов. Из них 12 – океанские, ледового класса”, - добавил он.

По словам Президента, судов должно быть 36, ведь именно столько судов составлял научный флот Украины в 1991 году, однако за 30 лет страна потеряла все корабли.

А кислород... Кислород покупаем в Польше. По остаточному принципу...



