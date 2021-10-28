FROLOV - это, в первую очередь, о любви: кого одевает украинский дизайнер Иван Фролов

Первая леди Украины Елена Зеленская и мировые знаменитости имеют в своем гардеробе вещи от украинского бренда FROLOV. Дизайнер Иван Фролов – основатель собственного одноименного бренда одежды. Его платья, корсеты и юбки – это откровенность в сдержанной форме, пишет "Life"Сегодня.

FROLOV - это, в первую очередь, о любви, сексуальности, о своем собственном исследовании, – комментирует дизайнер.

Одежду Ивана Фролова можно найти в гардеробе у Дуа Липы, Гвен Стефани, Милы Йовович. Украинские звезды, среди который Джамала и Монатик, а также жена президента выбирают вещи модельера.

Иван рассказал, что свое первое платье он создал в 13 лет. Тогда парень работал в танцевальном ателье, где шили костюмы для спортивно-бальных танцев. Иван сам придумал платье, пошил ее и продал в Интернете.

Свою первую капсульную коллекцию Фролов представил в 17 лет для конкурса молодых дизайнеров. Уже через несколько лет его одежду будут носить на красных дорожках, а сам он станет самым молодым отечественным дизайнеров, принявшим участие в Ukrainian Fashion Week.

Организатор украинской Недели моды Ирина Данилевская отметила:

"Это человек, который стала успешным очень быстро только благодаря своему таланту и тому, что он никогда не изменял своей мечты".

Сначала отечественные магазины неохотно брались продавать вещи наших модельеров. Но наряды FROLOV быстро влюбили в себя, поэтому сейчас их можно найти в витринах и на стойках главного универмага страны – ЦУМ.

Иван также рассказал, что сейчас работает над новой коллекцией, которую представит уже в ноябре. Она посвящена золотой эре Лос-Анджелеса. Дизайнер обещает показать знаковые для бренда вещи (корсетные изделия, вышивка и кристаллы), а также много новых неожиданных вариантов.