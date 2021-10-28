На Сумщине "накрыли" воров в законе из Сухумо-Кутаисского клана

В Сумской области в ходе спецоперации правоохранители разоблачили лиц, которые координировали преступную деятельность в области и распространяли преступное влияние в колонии. Об этом сообщает Нацполиция.

Следователи Сумщины, под процессуальным руководства Сумской областной прокуратуры, сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 255-1 (распространение преступного воздействия), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины трем организаторам группировки.

В ходе следствия установлено, что злоумышленников координировали воры в законе так называемого Сухумо-кутаисского клана, в том числе и с территории Российской Федерации.

Участники группировки пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины. Чтобы реализовать это, они создали разветвленную сеть своих "ячеек".

Злоумышленники запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и "выбивали" из них деньги. К потерпевшим они применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Полученными таким путем деньгами пополнялась воровская "касса".

Кроме того, эти деньги злоумышленники использовали и для поддержки осужденных соратников в местах лишения свободы и распространения там преступного влияния.

Работниками следственного управления ГУНП в Сумской области по материалам и под оперативным сопровождением УСБУ в Сумской области совместно с работниками УКР ГУНП в Сумской области, а также при участии работников спецподразделений КОРД, РПОН ГУНП в Сумской области, Альфа УСБУ в Сумской области и при содействии работников Государственного учреждения "Сумская исправительная колония № 116" проведены санкционированные обыски в колонии и по месту жительства фигурантов уголовного производства в городах Сумы, Конотоп и Николаев. Во время обысков правоохранители обнаружили отмычки, средства связи, компьютерную технику, банковские карты и "долговые" расписки.

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Сейчас двое участников группировки задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, другие участники находятся в местах отбывания наказания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников противоправной деятельности.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Сумской областной прокуратурой.