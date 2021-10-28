Топ-6 книг для мотивации 

Мотивация — стимул, который заставляет нас достигать поставленных целей и идти навстречу своей мечте. Когда есть мотивация, можно свернуть горы, улучшить качество жизни, продвинуться по карьерной лестнице. Но когда её нет, ничто не движет нас вперед и даже самые простые задания кажутся очень сложными. Очередной понедельник, с которого мы планировали начать занятия спортом, никак не наступает. Для новых побед нет никаких сил. Желания не превращаются в действия.

Как бороться с такими ситуациями? Лучший источник вдохновения и мотивации – книги. Это ключ к успеху, к переменам в жизни. РедакцияReadmodo подготовила для вас шесть лучших книг, которые расширят кругозор и изменят взгляды на жизнь.

Топ книг для мотивации и саморазвития

«Успешные. Как мы достигаем цели» Хайди Грант-Галворсон

Как идти к цели, преодолевая все препятствия на жизненном пути? Ответ на такой вопрос вы найдете в этой замечательной книге. Для того чтобы быть успешным, необходимо придерживаться простых, но эффективных правил. Необходимо формировать конкретную цель и не слишком завышать планку. Вера в собственные силы поддерживает мотивацию. Для достижения цели необходим четкий план, усилия и время. Если у вас что-то не получается, не впадайте в отчаяние, а начинайте все сначала.

«Кафе на краю земли» Джон П. Стрелеки

Эта книга издана миллионными тиражами. В ней вы найдете ответы на вопросы, которые волнуют многих. Как не бояться будущего, как избавиться от суеты, как наслаждаться жизнью в полной мере? Автор книги делится собственным опытом и знаниями. Он мотивирует людей к переменам, к реализации планов. Чтобы понимать, что именно для вас важно, нужно немного: остановиться ненадолго и посетить загадочное кафе.

«Дизайн-мышления. Спроектируй свою жизнь» Билл Бернетт, Дэйв Эванс

Для достижения успеха необходимо спроектировать свою жизнь и взглянуть на будущее глазами дизайнера. Важно помнить, что в проекте важны разные моменты: карьерный рост, жизненный баланс, любимая работа. В книге вы найдете эффективные инструменты для реализации такого задания и сможете применять их в своей жизни.

«Вы это сможете! 7 составляющих здорового образа жизни» Дарья Озерная

Быть здоровым – желание всех людей. Для его реализации нужно не так уж много усилий: правильное питание, отсутствие жестких ограничений, физическая активность, полноценный сон. Автор книги владеет огромным опытом в этом вопросе. Она руководствуется научными данными и медицинскими рекомендациями.

«Подсознание может все» Джон Кехо

Это еще одна книга из Топ-6, которая заслуживает вашего внимания. Подсознание – эффективный способ, с помощью которого можно запрограммировать себя на успех. Это ключ к счастливой жизни и к получению положительных эмоций. Необходимо только уметь им правильно пользоваться. Джон Кехо делится главными принципами изменения жизни в лучшую сторону. Он открывает двери на пути к успеху и раскрывает колоссальные возможности человеческого мозга.

«Жить содержательно. Философия радости от античных стоиков» Уильям Б. Ирвин

Автор книги знает, как можно избавиться от неудовлетворенности жизнью, отпустить прошлое и жить будущим. Для этого у него есть собственный подход. Уильям Ирвин уверен, что античная философия актуальна до сих пор. Подтверждение этому – его книга, которая пользуется огромным спросом.

Мотивация – невероятная движущая сила, которая помогает нам достичь поставленных целей. Но помните: ни одна из книг не станет панацеей, если вы сами не хотите улучшить свою жизнь. Любые перемены – это в первую очередь изменения в нашей голове.

В жизни много всего интересного. Не стойте на одном месте, развивайтесь, читайтекниги для саморазвития и будьте счастливы!