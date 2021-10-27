Скифское золото возвращается в Украину, Путин ищет варианты противодействия

Глава Минюста Украины напомнил основные этапы семилетнего процесса по возвращению в Украину музейной коллекции. Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал о юридических деталях судебного процесса по делу о "скифском золоте". Соответствующее сообщение он опубликовал во вторник, 26 октября, на своей странице в Facebook.

Он отметил, что для подтверждения своих доводов по делу о скифском золоте Украина привлекала выводы международных экспертов.

В частности, Малюська напомнил, что между Музеем Алларда Пирсона и рядом музеев, расположенных на территории Автономной Республики Крым, были заключены договора на экспонирование на выставке государственной части Музейного фонда Украины (так называемого "скифского золота").

"В связи с оккупацией АРК и претензиями со стороны крымских музеев руководство Музея Алларда Пирсона отказалось возвращать Украине экспонаты выставки, вывезенные из Украины на основании вышеупомянутых договоров, до момента вынесения компетентным судом соответствующего решения", - отметил министр.

Он добавил, что в судебном процессе в Нидерландах Украина с 2015 года, а с 2016 по ходатайству Украины на музейные экспонаты был наложен арест. 14 декабря 2016 года Окружной суд г.Амстердама объявил решение о возвращении коллекции в Киев, а в августе 2017 года "музеи" подали апелляционную жалобу.

"Их позиция: согласно положениям договоров Музей Алларда Пирсона обязался вернуть коллекцию Музеям, а государство Украина это одобрило; "смена политического курса" не имеет значения для спора; государство Украина не является владельцем трех из четырех музеев, являющихся участниками производства; АРК является ("по крайней мере, была") автономией в составе Украины со специальным конституционно-правовым статусом, которая может быть субъектом права собственности, может обладать ценностями; право оперативного управления, которое учредителем было передано крымским музеям, не было прекращено (во-первых, из-за отсутствия полномочий его прекращать, ведь Украина не является собственником, во-вторых, из-за нарушения процедуры) право оперативного управления защищается на уровне права собственности; "принцип единства музейной коллекции", – рассказал министр юстиции.

По его словам, позиция Украины основывалась на положениях Конвенции ЮНЕСКО и национального законодательства о музеях и музейном деле и регулировании права собственности (и оперативного управления), а также на приказе Минкульта, которым последний передал ценности на постоянное хранение Национальному музею истории Украины

"И Конвенция ЮНЕСКО, и специфика отечественного "оперативного управления" амстердамским судьям понятна была, мягко говоря, не очень, поэтому пришлось подтверждать свои доводы многочисленными заключениями экспертов", - сказал Малюська.

В частности, отметил он, речь идет об экспертном заключении профессора Анатолия Довгерта по некоторым вопросам вещного и обязательственного права Украины; заключении профессора Патрика О'Кифа о возможности применения к спорным правоотношениям Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрет и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года; экспертное заключение профессора Франческо Франчиони по вопросам применения Конвенции ЮНЕСКО; экспертное заключение профессора Нико Шрейвера по вопросам международного публичного права, имеющих значение для рассмотрения дела; экспертное заключение Уильяма Батлера в подтверждение аргумента о том, что государство Украина является владельцем музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины; экспертное заключение Международного правового института (Internationaal Juridisch Instituut), предметом которого было установление экстерриториального действия и правовых последствий приказа Министерства культуры Украины; экспертное заключение г-на Яна Клаберса (профессор Хельсинкского университета) и экспертное заключение г-на Жеруна Хоруса (экс-вице-президент Апелляционного суда Амстердама).

Таким образом, отметил Малюська, 16 июля 2019 года Апелляционный суд Амстердама вынес постановление, которым признал, что положения Конвенции ЮНЕСКО не подлежат применению.

"Для решения вопроса о том, куда должна вернуться коллекция, должно примениться украинское право. Еще где-то год (с 2019 по 2020) мы пытались отвести судью Оранье (это отдельная веселая и долгая история), что, наконец, удалось. Несколько других процедурных войн и – (вуаля), есть решение апелляции в пользу Украины", – подытожил министр.

В то же время, в комментариях под своим постом министр отметил, что принятое решение может быть обжаловано в течение 3 месяцев.

Напомним, апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Позже стало известно, что РФ подаст апелляцию на решение суда Амстердама.

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По словам пресс-секретаря Путина, Москва проанализирует судебные перспективы по принадлежности "скифского золота". Там изучают юридические процедуры, чтобы попытаться отобрать "скифское золото" у Украины. Там считают нужным тщательно проанализировать дальнейшие судебные перспективы по отстаиванию своих интересов "и затем выполнить те юридические процедуры, которые возможны для продолжения этого процесса", – добавил представитель российского лидера. Напомним, что согласно решению суда экспонаты передадут в Крым только после деоккупации полуострова.

Российские пропагандисты из-за решения о "скифском золоте" включили режим "жертв". Скандальная Ольга Скабеева цинично заявила, что эти экспонаты лежали в русской земле, а следовательно, принадлежат России. Пропагандистка назвала президента Зеленского "главным скифом, кукарекающим в твиттере". Все потому, что глава государства поздравил страну в соцсети с таким решением суда и заверил, что впереди возвращение Крыма.



