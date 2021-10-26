Из жизни продвинутых смартфонов: регенерирующее стекло и дрон в комплекте

Ученые из Университета Конкордия (Канада) совместно с коллегами из Южной Кореи разработали уникальный материал, который позволит уберечь смартфон от поломки после падения: они создали стекло, которое может само «залечивать» трещины и сколы. А еще изобретатели добавили к смартфону дрон для селфи, сообщает Naked science.

Одной из основных трудностей в проектах такого типа является поддержание баланса между механическими и самовосстанавливающимися свойствами. Поэтому исследователи уделили особое внимание условиям, при которых повреждения на стекле будут самостоятельно исчезать.

Наша цель состоит в том, чтобы сохранить прочность сети, обеспечивающей функционирование экрана, добавив при этом динамическую способность к самовосстановлению трещин и царапин. Поэтому мы стремимся добиться полного «заживления» таких повреждений только при комнатной температуре. Именно это отличает наше исследование от других, — рассказывают ученые.

Команда исследователей создала самовосстанавливающиеся полимеры, которые можно использовать при сборке смартфонов. Они могут восстанавливаться при комнатной температуре, за счет чего экономят время и деньги потребителей, а также помогают дольше использовать гаджеты и снижать нагрузку на окружающую среду.

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Смартфон со встроенным дроном запатентовала китайская компания Vivo. Дрон можно достать из отсека на верхнем торце, запустить в воздух и снять благодаря этому селфи, оставляя руки свободными, или же сделать обычную фотографию, но с необычного ракурса. Конструкция смартфона описана в патентной заявке на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

В документе дрон изображен в виде квадрокоптера с винтами, которые не выступают за границу корпуса. У него есть две камеры. Одна из них расположена на торце и снимает горизонтально, а вторая установлена на нижней части и позволяет делать снимки земли с высоты.

Также в документе упоминаются инфракрасные датчики на всех сторонах летательного аппарата. Они предоставят возможность ему отслеживать объекты вокруг, в том числе людей, чтобы не врезаться в них.

Это не первый концепт смартфона со встроенным дроном — британские инженеры показали прототип такого смартфона еще в 2016 году, но он, в отличие от изобретения Vivo, получал электроэнергию для полета от смартфона благодаря проводу.



