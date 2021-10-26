Извержение вулкана усилилось: на Ла-Пальме бьет лавовый "фонтан"

На испанском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха после появления новых трещин. Об этом сообщает Sky News.

В эти выходные на склонах вулкана Кумбре-Вьеха появились новые трещины, что привело к более интенсивному извержению и образованию "гигантского лавового фонтана".

Сообщают, что сейчас вулкан извергается наиболее активно за все время. Потоки лавы имеют ширину около 3 км.

Власти уже приготовились к очередной эвакуации людей.

Напомним

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма началось 19 сентября. Лава уже поглотила более 600 гектаров земли и разрушила более 1,5 тыс. зданий, а также банановые плантации, обеспечивавшие почти треть рабочих мест на острове.

Из соображений безопасности с Ла-Пальмы уже эвакуировали около 7 тыс. человек, пострадавших нет. 28 сентября остров объявили зоной стихийного бедствия.

В последние дни на Ла-Пальме усилилась сейсмологическая активность. Были зарегистрированы десятки землетрясений, однако их магнитуда не превышала 4,8.

Пепел извержения уже досиг даже Украины в виде диоксида серы SO2. Но ученые говорят, что можно пока не волноваться.



