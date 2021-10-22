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Рада хочет наградить Усика и просит об этом Зеленского

23:50, 22 окт 2021
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Верховная Рада поддержала запрос к президенту Владимиру Зеленскому о награждении боксера Александра Усика государственной наградой. Трансляцию вел телеканал Рада, сообщает LIGA.net.

Запрос нардепа из ОПЗЖ Анатолия Бурмича к Зеленскому о награждении Усика поддержали 212 нардепов при необходимых 150 голосах. Направление запроса к Зеленскому поддержали 233 нардепа при необходимых 226.
В обоих случаях "против" проголосовала нардеп из Евросолидарности София Федина.
Напомним
В ночь на 26 сентября 2021-го Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа по очкам. 
Зеленский поблагодарил Усика за победу: "Украина возвращает свое".
Джошуа сказал, что одна из причин его поражения – временная потеря зрения в девятом раунде из-за травмы глаза. Но он готов принять матч-реванш.
Усик прокомментировал победу над британцем Энтони Джошуа, сказав, что это был "самый большой поединок в его карьере, но не самый трудный". 

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