На Харьковщине установлены табло, показывающие скорость проезжающих авто

Информационные табло, которые показывают скорость проезжающих мимо транспортных средств, установили в Харьковской области. Если скорость выше разрешенной, числа светятся красным, сообщает Автоньюс.

Интерактивные радары установили в Малоданиловской и Циркуновской территориальных общинах по инициативе местных полицейских офицеров общин. Устройства призваны дисциплинировать водителей, отображая реальную скорость транспорта на конкретных участках дорог.

«Руковдство общин поддержало и способствовало установке современной разработки контроля скоростного режима», — сообщается на странице Полицейских офицеров общин в Facebook.

Придорожные табло скорости в Украине устанавливались и прежде, до внедрения системы фото-, видеофиксации. Эффект от таких устройств неоднозначный — часть водителей старается придерживаться скоростного режима, но некоторые недобросовестные лица вместо снижения скорости, пытаются ставить скоростные рекорды. Так, в 2019 году на Столичном шоссе в Киеве система TruSign зафиксировала проезд автомобиля со скоростью 288 км/ч.