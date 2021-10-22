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Человечество "подошло вплотную к ядерному уничтожению", считает Генсек ООН

22:30, 22 окт 2021
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что в мире началась новая гонка вооружений. Об этом он заявил на дебатах Совбеза ООН по проблемам женщин, мира и безопасности. Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба ООН.

"Мы переживаем момент истины – величайший каскад кризисов. Мир застрял в обратном направлении. Возвращаются военные перевороты и силовые захваты власти, новая гонка вооружений возвращается. Ядерный риск сейчас находится на самом высоком уровне за последние 40 лет", – сказал он.
Генсек ООН подчеркнул, что в прошлом году доля военных расходов в ВВП стран показала максимальное увеличение с 2009 года и составила около $2 трлн в год.
До этого в сентябре этого года Гутерриш писал в Twitter о том, что человечество "подошло вплотную к ядерному уничтожению".
"Во всем мире хранится около 14 тыс. единиц ядерного оружия. [...] Пришло время навсегда решить ядерный конфликт, уничтожить ядерное оружие и открыть новую эру доверия и мира", – отмечал он.

Напомним
По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году разные страны продолжили наращивать военные расходы, потратив на эти цели $1,98 трлн. Самые большие военные бюджеты у США ($778 млрд), Китая ($252 млрд), Индии ($72,9 млрд), России ($61,7 млрд) и Великобритании ($59,2 млрд). На эти пять стран, по подсчетам SIPRI, приходится 62% всех мировых военных трат.
Что касается ядерного оружия, то, по данным SIPRI, по состоянию на начало 2021 года девять ядерных держав – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея – сократили общее число ядерных боеголовок с 13 400 единиц до 13 080. В то же время число развернутых ядерных боеприпасов в мире увеличилось с 3720 до 3825, 2000 из них (почти все принадлежат России и США) находились в состоянии повышенной боевой готовности. Россия и США обладают более 90% мирового ядерного оружия (по оценке SIPRI, у России сейчас 6255 боеголовок, у США – 5550). 
В начале февраля этого года Россия и США пролонгировали срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) – о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.
НАТО приветствовал и полностью поддержал продление соглашения. В Альянсе подчеркнули, что договор способствует международной стабильности.
В июне по итогам встречи в Швейцарии президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин выпустили совместное заявление по стратегической стабильности. В нем говорилось, что даже в периоды напряженности Россия и США способны снизить риск вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.
В 2018 году Путин говорил, что Россия будет уделять внимание "дальнейшему укреплению своей обороноспособности", однако гонку вооружений "никто не собирается разгонять". Но в октябре 2021 года, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, он заявил, что гонка вооружений между Россией и США "на марше, к сожалению", сообщил "Интерфакс". 


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