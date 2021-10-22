Смерть на съемочной площадке: кого и почему убил Алек Болдуин

Министерство иностранных дел Украины получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству - она уроженка Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"МИД Украины получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству. Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования. Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь", - сообщил дипломат.

Что случилось

Мировая голливудская звезда, кумир миллионов зрителей, во время съемок случайно застрелил 42-летнюю Халину Хатчинс, оператора картины. Осколками от патрона задело и 48-летнего Джоэла Соуса, режиссера фильма. Оператор Халина Хатчинс была доставлена в больницу, но спасти ее врачам не удалось.

Режиссер Джоэл Соуса находится в тяжелом состоянии.

По сообщениям, актер в кадре стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми пулями, что логично для реквизита. Полиции предстоит выяснить, что именно произошло и кто виноват в страшной трагедии.