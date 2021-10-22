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За сутки в Украине инфицировано 23 785 человек, и это только "цветочки", считают медики

20:00, 22 окт 2021
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В Украине зафиксировано уже 2,72 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 октября, - более 23,7 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии, второй день подряд. Госпитализировано за сутки при этом 5,1 тысячи человек, рост по сравнению с показателем предыдущего дня. Летальных случаев за сутки - рекордных 614. Об этом сообщает Минздрав Украины.

Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 5141 человек;
летальных случаев - 614;
выздоровели - 8530 человек.
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1800, медработников - 391.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1647), Днепропетровской (1641), Одесской (1484), Запорожской (1391) областях и в городе Киев (1323).
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 725 385 человек;
выздоровели - 2 361 365 человек;
летальных исходов - 63 003;
проведено ПЦР-тестов - 13 854 545.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

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