За сутки в Украине инфицировано 23 785 человек, и это только "цветочки", считают медики

В Украине зафиксировано уже 2,72 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 октября, - более 23,7 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии, второй день подряд. Госпитализировано за сутки при этом 5,1 тысячи человек, рост по сравнению с показателем предыдущего дня. Летальных случаев за сутки - рекордных 614. Об этом сообщает Минздрав Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 5141 человек;

летальных случаев - 614;

выздоровели - 8530 человек.

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1800, медработников - 391.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1647), Днепропетровской (1641), Одесской (1484), Запорожской (1391) областях и в городе Киев (1323).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 725 385 человек;

выздоровели - 2 361 365 человек;

летальных исходов - 63 003;

проведено ПЦР-тестов - 13 854 545.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.