Невакцинованные родители заражают своих детей - врач

"Весной такого не было" - врач Денис Сурков заявил, что осенью 2021 года COVID-19 болеет "очень много" детей. По его словам, в основном они заражаются от родителей. Об этом сообщает 24 канал.

Об этом заведующий отделением Днепропетровской областной детской больницы заявил в эфире "Право на власть".

В отличие от весны сейчас болеет очень много детей. Весной такого не было, сейчас – на порядок больше. Однако дети болеют не так тяжело, как взрослые. Есть тяжелые дети, но в целом - не так тяжело,

– сказал он.

Денис Сурков указал, что дети инфицируются не в школах и не в детсадах - от заражаются от родителей.

"То есть это болеют семьи – родители не привиты, приносят вирус домой и заражают детей", – добавил медик.

Большое количество больных детей - цена за упорное нежелание не слишком умных родителей вакцинироваться. А если учесть количество и тяжесть осложнений после короновирусный болезни, нежелание вакцинироваться сейчас можно приравнять к преступлению.