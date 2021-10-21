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Невакцинованные родители заражают своих детей - врач

23:50, 21 окт 2021
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"Весной такого не было" - врач Денис Сурков заявил, что осенью 2021 года COVID-19 болеет "очень много" детей. По его словам, в основном они заражаются от родителей. Об этом сообщает 24 канал.

Об этом заведующий отделением Днепропетровской областной детской больницы заявил в эфире "Право на власть".
В отличие от весны сейчас болеет очень много детей. Весной такого не было, сейчас – на порядок больше. Однако дети болеют не так тяжело, как взрослые. Есть тяжелые дети, но в целом - не так тяжело,
– сказал он.
Денис Сурков указал, что дети инфицируются не в школах и не в детсадах - от заражаются от родителей.
"То есть это болеют семьи – родители не привиты, приносят вирус домой и заражают детей", – добавил медик.
Большое количество больных детей - цена за упорное нежелание не слишком умных родителей вакцинироваться. А если учесть количество и тяжесть осложнений после короновирусный болезни, нежелание вакцинироваться сейчас можно приравнять к преступлению.

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