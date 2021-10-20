Обычная корица усилит пользу кофе

Кофе считается одним из самых популярных напитков в мире. Многие именно с нее предпочитает начинать свой день, но мало кто знает, как получить максимум преимуществ от этого замечательного напитка. Если привыкли употреблять действительно качественный кофе, врачи-диетологи рекомендуют добавить к ней одну специю, которая не только вкусная, но и полезная. Речь идет об обычной корице. Какие бонусы для здоровья она может дать, пишут Вікна.

Снижает холестерин и сахар

Исследование, опубликованное в Diabetes Care, показало, что среди группы из 60 взрослых с диабетом 2 типа, которые употребляли корицу, уровень холестерина ЛПНП упал на целых 27%, а общего холестерина на - 26%. То же исследование показало, что пациенты, которые принимали добавки с корицей, снизили средний уровень глюкозы натощак на целых 29%. При этом ранее ученые уже доказали, что регулярное употребление кофе также снижает вероятность развития диабета 2 типа.

Снижает кровяное давление

Исследование 2013 года, опубликованное в журнале Nutrition, показало, что кратковременное употребление корицы связано со значительным снижением систолического и диастолического артериального давления.

Противораковый потенциал

Многие исследования показали, что корица - очень мощное дополнение к рациону, когда дело касается снижения риска рака. В частности, ученые из Национального института рака Читтаранджана обнаружили, что корица обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают убивать злокачественные клетки в толстой кишке. При этом ранее исследователи доказали, что кофе также снижает риск развития рака печени и колоректального рака. Научная работа, опубликованная в журнале Science Heritage Journal, показала, что корица также помогает бороться с раком груди, легких и лейкемией.

Снижение риска проблем с сердцем

А в недавнем исследовании, опубликованном в журнале Clinical Nutrition ESPEN, ученые из Греции и Алжира отметили, что регулярное потребление кофе связано со снижением риска проблем с сердцем. В центре внимания исследователей был растворимый кофе.

Ученые проанализировали данные о здоровье 1041 участника в возрасте от 39 до 67 лет, из которых 30% обычно употребляли именно такой кофе. В результате было обнаружено, что потребление растворимого кофе связано с эластичностью сонной артерии, которая служит маркером здоровья сердечно-сосудистой системы.

"Эти благоприятные ассоциации предполагают потенциальную патофизиологическую связь между привычным потреблением кофе и более низкой частотой сердечно-сосудистых заболеваний", - отметили исследователи. При этом они подчеркнули, что взаимосвязь была наиболее выраженным у людей, которые пили растворимый кофе в умеренных количествах.