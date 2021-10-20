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Apple презентовала новые наушники, процессоры и мощные ноутбуки MacBook Pro

21:30, 20 окт 2021
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Компания Apple представила новые MacBook Pro, которые выйдут в двух версиях. Сообщает УНН со ссылкой на сайт Apple.

Компания Apple в понедельник, 18 октября, провела вторую за эту осень презентацию гаджетов, представив беспроводные наушники AirPods третьего поколения, новые ноутбуки MacBook Pro и собственные процессоры.
Рамки дисплея сократили до 3,5 мм, блок разместили в вырезе, как у смартфонов iPhone. Также компания вернула порты HDMI, Type-C с Thunderbolt, слот для SD карт, MagSafe. На левой грани находятся еще два Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.
Ноутбуки будут выпускаться с экранами на 14 и 16 дюймов с поддержкой в ​​120 Гц. Стандартная яркость экранов на уровне 1000 нит, максимальная - 1600 нит. Расширение камеры увеличено вдвое.
Корпус в гаджетов алюминиевый, также они получили новую систему охлаждения на основе двух кулеров и быстрое SSD. Автономность младшей версии должна обеспечить 10 часов воспроизведения видео, старшей - 17 часов.
MacBook Pro построены на базе новых процессоров M1 Pro, которые на 70% производительнее за M1. Однако для заказа будет доступен и вариант с более производительным M1 Max.
В M1 Pro 10 ядер, включая 8 высокопроизводительных и 2 энергоэффективных. За графику отвечает 16-ядерный ускоритель. Процессор с поддержкой 32 ГБ объединенной памяти. Чип оказался вдвое мощнее, чем обычный M1, в части графики и втрое - в плане производительности.
Версия M1 Max является еще более улучшенным вариантом, он получил 32-ядерный GPU, а максимальный объем объединенной памяти увеличен до 64 ГБ. Компания заверила, что это самый мощный процессор для ноутбука в мире.
Цена нового Mac 14 будет составлять от $ 1999, 16-от $ 2499. Новинки будут доступны для покупки со следующей недели.

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