Обновили рекорды в рейтинге WTA: украинские теннисистки улучшили места

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок состоянию на настоящее. Об этом сообщает сайт Ассоциации.

По итогам игровой недели Элина Свитолина поднялась на одну ступень - 6 место. На пять позиций улучшили свое положение Марта Костюк (53 место) и Ангелина Калинина (57 место), обновив свои личные рекорды.

Также с лучшим результатом в карьере эту неделю начинает Дарья Снегири - 184 место.

Даяна Ястремская опустилась на одну строчку - 76 место, а Екатерина Козлова (130 место, +6), Леся Цуренко (145 место, +4) и Катарина Завацкий (170 место, +5) поднялись в рейтинге.

Стоит отметить, что в парной классификации лучший результат среди украинок у Надежды Киченок - 36 место. Людмила Киченок занимает 39 место.