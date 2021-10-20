COVID-19 не утихает: в Украине уже 2,67 млн случаев, за сутки - почти 19 тысяч

В Украине зафиксировано уже 2,67 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 19 октября, - 18 912, новый антирекорд с начала осени. Госпитализировано за сутки при этом почти 5,5 тысячи человек, почти удвоение по сравнению с показателем в предыдущий день. Об этом сообщает Минздрав Украины.

"За сутки в Украине зафиксировано 18 912 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 5 468 человек;

летальных случаев - 495;

выздоровели - 7 605 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 679 185 лица;

выздоровели - 2 344 799 лица;

летальных исходов - 61 843;

проведено ПЦР-тестов - 13 709 705.

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1447, медработников - 435.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.