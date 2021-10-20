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Политика / Война

Законопроект о переходном периоде в ОРДЛО: что рекомендует Венецианская комиссия

19:30, 20 окт 2021
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Венецианская комиссия (ВК) рекомендует изменить законопроект Минреинтеграции о переходном периоде для временно оккупированных частей Донбасса и Крыма. В выводе на сайте Комиссии есть как критика, так и одобрение законопроекта, сообщает LIGA.

ВК отмечает, что законопроект призван создать правовую основу для мер, которые будут приняты в переходный период. Комиссия понимает усилия украинских властей и считает, что эти рамки в значительной степени основаны на устоявшихся принципах международного права.
Однако предполагается, что законопроект будет дополнен другими правовыми актами. Вследствие этого он включает много довольно общих и расплывчатых положений, а в некоторых случаях его положения являются скорее политическим руководством, чем правовым актом, считают в ВК.
В ВК также считают, что некоторые понятия из законопроекта не совпадают с терминами в международном праве. Например, термины "переходное правосудие" и "переходный период" трактуются более узко.
ВК признает право Украины иметь свою позицию, но подчеркивает, что государства не могут в одностороннем порядке менять концепции, закрепленные в международном праве. Определения спорных понятий надо убрать из законопроекта или пояснить, что они отражают украинское понимание международного права, считают в Комиссии.
В целом ВК выделяет такие рекомендации:
– Пересмотреть в соответствии с международным правом положения об ответственности за преступления, совершенные в связи с временной оккупацией. Также стоить пересмотреть дифференцированное отношение к различным категориям преступников;
 – внести поправки в положения о люстрации в соответствии с международными стандартами. Люстрация должна ограничиваться наиболее важными чиновниками, не применяться к выборным должностям, должен быть ее судебный контроль;
– пересмотреть положения статьи об обеспечении права на установление истины, чтобы убедиться, что законопроект направлен на установление истины обо всех нарушениях, а не только о нарушениях, совершенных определенными конкретными субъектами;
– четче сформулировать положения о валидации (нострификации, подтверждении) документов, выданных на оккупированных территориях;
– отразить в законопроекте особый конституционный статус Крыма и Севастополя.
В январе 2021-го Минреинтеграции опубликовало черновик законопроекта о переходном периоде для Крыма и Донбасса. 
Вот его ключевые пункты.
1. унифицировать подходы к временно оккупированным территориям Донецка, Луганска и Крыма;
2. объединить и привести к единым нормам все украинские законы, касающиеся указанных территорий;
3. внедрить элементы переходного правосудия;
4. восстановить работу судов на деоккупированных территориях;
5. решить вопрос с подследственностью преступлений, которые были совершены во время оккупации на Донбассе и в Крыму;
6. создать механизм признания юридических фактов – рождения, смерти, бракосочетания, а также получения образования на временно оккупированных территориях;
7. сформировать кадровый резерв госслужащих и полицейских для работы на территориях после их деоккупации;
8. сакрепить соцгарантии для жителей Крыма и Донбасса.
В июле законопроект отправили на оценку Венецианской комиссии, а в августе зарегистрировали в Верховной Раде под номером 5844.

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