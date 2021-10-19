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Политика / США / Главные новости

Глава Пентагона во время визита в Украину обозначил приоритеты США относительно Украины

23:30, 19 окт 2021
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С коротким рабочим визитом Украину посетил министр обороны США Ллойд Остин. По приезде в Киев Остин написал в Твиттере, о том, что цель его приезда – выразить поддержку территориальной целостности Украины и готовность развивать ее способности отражать российскую агрессию в будущем.

Министр возложил на Россию ответственность за начало войны на востоке Украины и продолжение этого конфликта. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, чем этот визит важен для страны.

“Этот визит очень удачный и показательный. В Кремле на гране нервного срыва. Последнее заявление Пескова это фактически доказывает. Остину как военачальнику интересно ознакомиться, говоря военным языком, с вероятным театром военных действий, посетить Грузию, Украину, Молдову. Ему нужно было увидеть все своими глазами. И насколько я понимаю в рамках рамочного соглашения (в конце августа Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства - Ред.) теперь обсуждался план поставок вооружения. Теперь на основании стратегического партнерства, на основании рамочного договора составляется конкретный план. Напомню, еще в 2017 году бывший министр обороны Украины Виктор Муженко ездил в Пентагон и там согласовывал план военно-технической помощи нам. Тоже сейчас делает Ллойд Остин. Плюс он четко показал России, что Украина - это сфера влияния США, и что американцы рассматривают нас как партнеров”, - говорит Жданов.

По словам военного эксперта, последние визиты: Виктории Нуланд, заместителя госсекретаря США в Москву, и министра обороны США в Киев взаимосвязаны.

“Я бы все связал в одно. Визит Нуланд в Москву, визит Остина в Украину. США начинают проводить свою внешнюю военную политику на европейском континенте. Они общаются со странами партнерами. Я думаю вполне возможно, что Госдеп США может предложить создать какой-то военно-политический союз, как восточное партнерское крыло НАТО. Туда как-раз могут входить Украина, Грузия, Молдова у всех трех стран проблемы с РФ. Думаю на этой почве можно организовать любое партнерство не только военное, но и экономическое”, - считает Жданов.

Напомним, в МИД России сообщили, что в Москве будет приостановлена деятельность военной миссии альянса и его информационного бюро. В ведомстве сообщают, что это ответ на сокращение миссии России при НАТО. Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс стало бы наихудшим сценарием, он может вынудить Россию “принять активные меры” по обеспечению собственной безопасности. То есть, по сути, в адрес Украины прозвучала военная угроза.

Источник: УНН

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