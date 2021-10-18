На планете голодает 40% людей, и человечество с вызовом не справляется

Примерно 3 млрд человек - около 40% всего населения Земли - не может позволить себе здоровое питание. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении по случаю Всемирного дня продовольствия, передает УНН.

“Сегодня 40% человечества не может позволить себе здоровое питание. Это 3 млрд человек, — сказал он. — Растет голод, растет число тех, кто недоедает, а также страдающих ожирением”.

Гутерриш отметил, что в результате пандемии коронавируса и вызванных ею проблем в экономике ситуация серьезно ухудшилась — нехватка пищи сейчас испытывают около 140 млн человек. “Вместе с тем те способы, с помощью которых мы выращиваем, потребляем и утилизировать продовольствие, тяжелым бременем ложатся на нашу планету. Они создают беспрецедентный груз для наших ресурсов, климата и окружающей среды, а также обходятся нам в триллионы долларов”, — добавил генеральный секретарь ООН.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал добиваться преобразования продовольственных систем.

"Мы все можем изменить свой подход к потреблению продовольствия и сделать выбор в пользу более здоровых решений — как для себя, так и для нашей планеты. Наши продовольственные системы небезнадежны", – подчеркнул Гутерриш.

Глава ООН напомнил, что в прошлом месяце прошел Саммит ООН по продовольственным системам, по итогам которого государства пообещали создать новые экологически безопасные продовольственные системы и сделать здоровое питание более доступным.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в агросекторе заняты более 1 млрд человек по всему миру – больше, чем в любой другой экономической отрасли.

На сегодняшний день почти 2 млрд имеют избыточный вес или страдают ожирением. А 462 млн человек истощены. Пандемия COVID-19 нанесла серьезный урон мировой экономике и еще в большей мере обнажила неэффективность и ненадежность существующих продовольственных систем - дополнительно 140 млн человек столкнулись с нехваткой продуктов питания.

В ближайшие 30 лет население планеты увеличится на 2 млрд человек. Для того, чтобы продовольствия хватило на всех жителей планеты, недостаточно просто увеличить объемы его производства – необходимо решать и другие важнейшие задачи, такие как сокращение бедности, сохранение биоразнообразия и смягчение последствий изменения климата, а также привлекать к этому молодых людей.

Ранее ученые из США, Канады и Дании пересмотрели причины массового ожирения. По их данным, люди толстеют из-за нарушения обмена веществ, вызванного продуктами с высоким гликемическим индексом.