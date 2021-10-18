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Технологии / Экотехнологии

Создан новый препарат для очистки воды - таблетка на стакан

22:00, 18 окт 2021
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Американские ученые из Техасского университета в Остине заявили о создании таблетки, которая может за час очистить литр речной воды. Исследователи убеждены, что это может помочь решить проблему с дефицитом пригодной для питья воды во многих странах мира, передает пресс-служба университета, сообщает Liga.

Ученые создали таблетку на основе гидрогеля, которая, как они утверждают, может быстро очищать загрязненную воду. Одна таблетка может продезинфицировать литр речной воды и сделать ее пригодной для питья за один час или даже меньше.
Как отметили исследователи, сегодня основной способ очистки воды – это кипячение или пастеризация. Однако это требует много энергии и времени, потому непрактично для людей в тех частях мира, где обычно сталкиваются с дефицитом воды.
Суть изобретенной таблетки заключается в том, что гидрогель генерирует перекись водорода для нейтрализации бактерий с эффективностью более 99,999%. Перекись водорода взаимодействует с частицами активированного угля, чтобы атаковать основные клеточные компоненты бактерий и нарушить их метаболизм.
Ученые придумали таблетку, которая может за час сделать из речной воды питьевую
Такой процесс очищения воды, как говорят ученые, требует нулевых затрат энергии и не создает никаких вредных побочных продуктов. Гидрогели легко удаляются и не оставляют следов. Сейчас ученые работают над совершенствованием своей формулы, чтобы таблетка могла уничтожать разные патогены в воде.
По словам исследователей, увеличить масштабы производства будет несложно, так как нужные материалы стоят недорого, а процессы синтеза не меняются при больших масштабах.
Ученые придумали таблетку, которая может за час сделать из речной воды питьевую
В WMO отмечают, что в 2018 году около 3,6 млрд человек не имели надлежащего доступа к воде хотя бы один месяц в году. По мере роста населения и глобального потепления на 2°C это число может увеличиться до 5 млрд к 2050 году.
По данным ООН, за последние 20 лет наземные запасы воды (объем всей воды на поверхности земли и под землей, включая влажность почвы, снег и лед) сокращались на 1 см в год. Ситуация усугубляется тем, что лишь 0,5% воды на Земле пригодны для использования.

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