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Политика / Армия

Гиперзвуковые ракеты уже есть в России и США, теперь такие же испытывает Китай

21:00, 18 окт 2021
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Китай испытал гиперзвуковую ракету, которая облетела весь земной шар, способна нести ядерный заряд и застала врасплох разведку США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на пять источников, которые проинформированы разведкой и знакомы с испытаниями.

Отмечается, что эта ракета была оборудована гиперзвуковым планирующим аппаратом и способна нести ядерный заряд. Ее запустили еще в августе, она пролетела через низкоорбитальное пространство, облетела Землю, а затем снизилась, чтобы достичь цели.
Ракета промахнулась по цели примерно на 20 миль (32 км), заявили три собеседника издания. Но двое сказали, что испытания показали поразительные успехи Китая в области гиперзвукового оружия – и КНР является намного более продвинутой в этой сфере, чем предполагали официальные лица США.
Двое собеседников издания также сказали, что теоретически эта ракета может облетать Южный полюс. Потенциально это может стать большой проблемой для американских военных, потому что их системы противоракетной обороны сосредоточены на севере.
Эти испытания взывают новые вопросы, почему США часто недооценивают военную модернизацию Китая, пишут журналисты. "Мы не знаем, как они это сделали", – сказал один из собеседников издания об испытаниях.
Журналисты отмечают, что это событие произошло на фоне обзора ядерной политики, который проводит администрация президента США Джо Байдена, и растущей обеспокоенности Вашингтона китайским ядерным потенциалом.
В Пентагоне не прокомментировали сообщения об испытаниях, но заявили, что обеспокоены развитием военных возможностей Китая, которые увеличивают напряженность в регионе и за его пределами.
В посольстве Китая в США также отказались комментировать информацию об испытаниях, однако заверили, что их военная политика всегда носила "оборонительный характер", а военное развитие не направлено против какой-либо страны.

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