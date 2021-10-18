Наркоторговцы продавали экстази и ЛСД, СБУ лавочку прикрыла

Сотрудники Службы безопасности Украины нейтрализовали межрегиональную наркогруппировку, которая специализировалась на изготовлении и сбыте психотропных веществ, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Злоумышленники реализовывали оптовые партии запрещенных веществ на территории Киева и Киевской области.

Правоохранители выяснили, что противоправную деятельность организовали несколько жителей Полтавщины. Дельцы изготавливали амфетамин, таблетки экстази и ЛСД для продажи. Нарколабораторию обустроили в частном доме на территории одного из местных поселков.

Готовую «продукцию», злоумышленники сбывали самостоятельно или через собственную сеть наркодилеров.

Правоохранители задержали организатора и двух активных участников группировки во время сбыта очередной партии «товара».

Во время обысков, у организаторов группы выявлен подготовленный к продаже «товар» на сумму почти 1 млн грн.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к наркобизнесу.

Напомним

Ранее сообщали о том, что СБУ ликвидировала наркогруппировку на Днепропетровщине. На Полтавщине сотрудники медицинского учебного заведения изготавливали наркотики. А еще нацполиция обнаружила рекордный посев наркосодержащих растений на 400 га.