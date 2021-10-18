Украинка Виктория Оноприенко завоевала медали на турнире по гимнастике в Испании

На этапе Гран-при по художественной гимнастике в испанской Марбелье прошли финалы в отдельных видах в которых выступала украинка Виктория Оноприенко, передает УНН со ссылкой на Федерацию гимнастики Украины.

Лучшие гимнастки соревнований боролись за медали в финалах с обручем, мячом, булавами и лентой.

Показал сложные программы и высокое исполнение, наша грация Оноприенко завоевала две бронзовые медали в финалах с обручем и булавами, а также “серебро” — в финале с лентой.

Таким образом, Виктория Оноприенко везет в Украину четыре медали: две “серебряные” (многоборье, лента) и две “бронзовые” (обруч, булавы).