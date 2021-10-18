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Общество / Здоровье

COVID-19 в Украине: ситуация сложная, но пока под контролем

16:00, 18 окт 2021
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За минувшие сутки в Украине зафиксированы 9 524 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 790, медработников - 122. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки 17 октября 2021 в Украине зафиксированы 9 524 новых случая COVID-19, 177 человек умерли, свыше 3,1 тыс. госпитализированы, из них детей - 790, медработников - 122; первую дозу получили 33 680 человек, полностью иммунизированы - 22 217 человек, выздоровел - 3 421 человек.
С начала прививочной кампании привиты 7 956 095 человек, из них получили одну дозу - 7 956 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 490 162 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 14 446 255 прививок.
Минздрав опубликовал данные о доле госпитализаций вакцинированных пациентов за последние 8 дней.
По версии системного аналитика Евгения Истребина, который собрал все данные в таблицу - вакцинация показывает уровень защиты в 72%.
"Данные доступны только с 11 октября, имеем для расчета всего 8 дней. За 8 дней были госпитализированы 27 461 пациент, из них 1595 пациент были вакцинированы хотя бы одной дозой (5,8%). С учетом числа вакцинированных граждан 1 дозой 7,9 млн, и численности населения 38 млн имеем 21% вакцинированного населения первой дозой. Таким образом получается, что вакцинация обеспечила защиту 72%", - написал Истребин.
Эксперт считает, что если провести анализ по тем, кто получил полный курс вакцинации, и прошло не менее 14 дней с момента окончания курса, то результат будет 80-90%, как и в странах, где ответственно и подробно ведется медицинская статистика.
Напомним, с понедельника, 18 октября, уже пять украинских областей оказались в "красной" зоне.


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