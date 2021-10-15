Библейский Израиль реален, археологи обнаружили древние ходы и монеты Иуды

Во время раскопок в Модиин-Маккабим-Реут, городе расположенном в Израиле, археологической миссией Управления древностей был обнаружен невероятный клад. В нем находилось огромное количество монет из серебряных и бронзовые монет времен правления Хасмонеев, пролежавших в почве свыше двух тысяч лет, сообщает Israel Antiquities Authority.

Управление древностей Израиля подчеркнуло, что на самом деле этот уникальный клад нашли еще пару лет назад, но рассказали о нем общественности только сейчас. Все остальное время реставраторы занимались тщательных очищением монет и сохранением их состояния.

Специалисты говорят, что этот клад редкий по нескольким разным причинам. В первую очередь это возраст находки, который превышает две тысячи лет. Также уникальным можно назвать непосредственно набор монет. В кладе присутствуют серебряные шекели, полушекели, которые были изготовлены в городе Тир. На них изображены царь Антиох VII и его брат Деметрий II.

Клад нашли в небольшой расщелине в скале, которая находится недалеко от старой фермы. Авраам Тендлер отметил, что даже тайник, который просто принадлежит к периоду Хасмонеев – это уже редкость.

Археологи обнаружили и монеты с бронзы, на которых были написаны некоторые имена – Матиас, Иоанн, Ионафан и Иуда. Это имена первосвященников, которые выступали руководителями еврейской общины. Еще одной находкой стали скрытые пещеры и тайные ходы, расположенные прямо в скале. Они не только были связаны между собой, но и дополнительно имели ямы для продуктов и резервуары для воды.