Украинка Екатерина Монзуль - лучшая женщина-арбитр в мире

Международная федерация футбола (ФИФА) назначила бригаду арбитров на матч квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Англии и Андорры. Впервые в истории англичан матч их национальной команды обслуживала полностью женская бригада, а главным рефери встречи стала украинка Екатерина Монзуль, сообщает Обозреватель. Россияне в шоке и категорически против женщин-рефери.

На линиях Екатерине помогали соотечественницы Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. За ВАР отвечала еще одна известная женщина-арбитр Стефани Фраппар из Франции.

26 марта Монзуль и Фраппар стали первыми женщинами-арбитрами, которые отработали на матчах мужского отбора на чемпионат мира.

40-летняя Монзуль работала на отборочном поединке к ЧМ-2022 между Австрией и Фарерскими островами (3:1).

Ранее Монзуль и ее помощницы вошли в историю Лигу наций, став первой полностью женской бригадой, которая отработала на матче турнира.

В 2015 году именно Екатерина Монзуль была признана лучшей женщиной-арбитром в мире.