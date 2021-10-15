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Общество / Футбол / Фото

Украинка Екатерина Монзуль - лучшая женщина-арбитр в мире

23:45, 15 окт 2021
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Международная федерация футбола (ФИФА) назначила бригаду арбитров на матч квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Англии и Андорры. Впервые в истории англичан матч их национальной команды обслуживала полностью женская бригада, а главным рефери встречи стала украинка Екатерина Монзуль, сообщает Обозреватель. Россияне в шоке и категорически против женщин-рефери.

На линиях Екатерине помогали соотечественницы Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. За ВАР отвечала еще одна известная женщина-арбитр Стефани Фраппар из Франции. 
26 марта Монзуль и Фраппар стали первыми женщинами-арбитрами, которые отработали на матчах мужского отбора на чемпионат мира.
40-летняя Монзуль работала на отборочном поединке к ЧМ-2022 между Австрией и Фарерскими островами (3:1).
Ранее Монзуль и ее помощницы вошли в историю Лигу наций, став первой полностью женской бригадой, которая отработала на матче турнира.
В 2015 году именно Екатерина Монзуль была признана лучшей женщиной-арбитром в мире.

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