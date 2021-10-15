СНБО: план обороны, госизмена, локдаун, офшоры и многое другое

В пятницу, 15 октября, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны. Что обсуждалось - сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время итогового брифинга.

В повестке дня были следующие вопросы:

* утвердили первый в истории «План обороны Украины», над которым работали два года, там прописываются основы в том числе территориальной обороны;

* рассмотрели «Стратегию биобезопасности», которая касается пандемии коронавируса, подробностей Данилов не привел;

* об информационной безопасности докладывал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;

* ввели персональные санкции в отношении людей, которые принимали участие в голосовании в Госдуму РФ и обеспечивали организацию проведения выборов на оккупированной территории Донбасса и Крыма. Таких 237 человек;

* доклад глав СБУ и МВД о делах, связанных с госизменой, всего было 1600 таких дел с 2014 года, 400 человек были в розыске, сколько дел в судах Данилов не сказал, заявив только, что там «большое количество»;

* что касается отопительного сезона, то Данилов заявил, что решения будут приниматься «в случае необходимости», при этом «есть вопросы с углем», признал секретарь СНБО.

* о перспективе общенационального локдауна Данилов не сказал: «пик пандемии наступит в конце этого месяца. В период с 20–30 октября по 4–5 ноября, у властей есть четкое понимание того, сколько койко-мест может понадобиться: порядка 50–52 тысяч лиц могут находиться в пиковый период в больницах»;

* на вопрос о Pandora Papers и офшорах президента Владимира Зеленского Данилов ответил, что четких доказательств отмывания средств не было предъявлено.

План обороны Украины

Впервые в истории независимой Украины утвержден План обороны страны.

"Был утвержден впервые в истории независимой Украины план обороны Украины. Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной ", - сказал Данилов.

Ранее СНБО одобрил увеличение бюджета сектора обороны и безопасности на 2022. В Государственном бюджете на 2022 запланированный объем финансирования 5,95% от ВВП.

Санкции против магазинов Mere

“Следующее, что рассматривалось — это санкции в отношении компании Mere. Она после сегодняшнего заседания СНБО не имеет права работать (на территории Украины — ред.). На сегодня единственное место — это Белая Церковь осталась там, где еще они, так сказать, возятся”, — сказал Данилов.

На уточняющий вопрос о закрытии супермаркетов, Данилов сказал: “Они работают в Крыму и потому попали под наши санкции”.

Летом этого года Данилов заявлял, что сеть Mere, которая является проектом владельцев российской сети дискаунтеров “Светофор”, не будет работать в Украине. Сообщалось, что сеть дискаунтеров Mere планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве и до конца года открыться в 40 городах Украины.

Санкции против организаторов "выборов"

Введены санкции против более 230 человек, причастных к незаконным выборам на территории ОРДЛО и оккупированного Крыма.

“Было принято решение в отношении тех людей, которые принимали непосредственное участие в голосовании, принимали работу в выборах на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей. Сегодня были следующие люди — 237 человек. (К ним — ред.) были применены санкции”, — сказал Данилов.

После заседания СНБО 17 сентября Алексей Данилов сообщил, что Украина введет санкции против участников “избирательного процесса” в Госдуму РФ на оккупированных территориях — членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей.

Незаконные разрешения

Совбез поручил СБУ проверить более 20 компаний, которые имеют лицензии на углеводороды. Данилов отметил, что на сегодня 211 компаний получили 3044 разрешений на добычу.

"Мы сегодня имеем информацию от соответствующих структур о наличии не до конца изученных процессов в этой области. У нас есть 23 компании, которые имеют лицензии на углеводороды. На заседании было поручено Службе безопасности Украины и отводным органам разобраться, как так случилось, что эти компании без соответствующих нормативно-правовых актов, которые действовали на 2018 год получили эти разрешения. Открыто уголовное производство и на следующих заседаниях будет информирование членов СНБО по этому вопросу ", - рассказал Данилов.

В марте 2021 СНБО приняло решение провести аудит всех разрешений на пользование украинскими недрами.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности от 16 июля текущего года о полезных ископаемых. Кабинета министров поручено, которые призваны стимулировать их поиск, добыча и обогащение.

Минэкологии не выполняет указы Президента

СНБО обратился к премьер-министру Украины Денис Шмыгалю, чтобы правительство рассмотрело работу руководства Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

“К большому сожалению министерство (защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины — ред.) на сегодня не в достаточном объеме выполняет указы Президента... С соответствующим протокольным поручением было обращение членов СНБО к премьер-министру нашей страны рассмотреть вопрос работы руководства Министерства на ближайшем заседании Кабмина”, — рассказал Данилов.