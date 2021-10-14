Умереть, чтобы победить: имя Ройтбуда будет носить Одесский худмузей, который стал национальным

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Одесскому художественному музею статуса национального. Соответствующий указ №541/2021 опубликован на сайте главы государства.

"Предоставить коммунальном учреждении« Одесский художественный музей "статус национального и в дальнейшем именовать - коммунальное учреждение" Одесский национальный художественный музей", - говорится в документе.

Президент поручил Кабинету Министров Украины проработать в установленном порядке вопрос о проведении ремонтно-реставрационных работ на здании-памятнике национального значения, в котором размещается коммунальное учреждение "Одесский национальный художественный музей".

А Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом - проработать в установленном порядке вопрос о присвоении коммунальному учреждению "Одесский национальный художественный музей" имени O. А. Ройтбурда.

Предоставление музею статуса национального приурочили к 60-летию со дня рождения Александра Ройтбурда - известного украинского художника, который был директором Одесского художественного музея с 2018 года до своей смерти 8 августа этого года.