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Война / Культура / История

ЮНЕСКО продолжит мониторить объекты всемирного наследия в Крыму

23:25, 14 окт 2021
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Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение о продлении мониторинга ситуации в Крыму. Таким образом, позиция Украины победила. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и другие культурные объекты во временно оккупированном Крыму претерпевают варварское обращение и разворовываются. Решение ЮНЕСКО дает уверенность, что нарушения на полуострове не останутся без внимания международного сообщества. Об этом рассказала в комментарии УНН первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Так, Джапарова рассказала, что сегодня Исполнительный совет ЮНЕСКО принял тринадцатое решение "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)".
На рассмотрение был представлен доклад Генерального директора ЮНЕСКО, что содержит информацию о ситуации на полуострове.
Данные для доклада предоставила Украина и международные организации - институциональные партнеры ЮНЕСКО, среди которых Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Представитель по вопросам свободы СМИ ОБСЕ, Международный совет по охране памятников и исторических мест (ICOMOS), а также Amnesty International, отмечает дипломат.
По ее словам, представленная в докладе информация свидетельствует о дальнейшем ухудшении ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе.
"Российская оккупационная власть продолжает пренебрегать международным гуманитарным правом, систематически прибегает к политическим преследованиям, совершает культурные и религиозные притеснения, крупнейшие страдания от которых претерпевают крымские татары и украинцы. Образовательный процесс преобразован оккупационными властями на целенаправленное стирание украинской и крымскотатарской национальной идентичности", - заявила Джапарова.
"Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и другие культурные объекты во временно оккупированном Крыму претерпевают варварское обращение и разворовываются. Древний город Херсонес Таврический и его хора, пять объектов поданных Украиной в предварительный список и большое количество культурных объектов национального значения несут невосполнимые потери. Незаконное перемещение украинских культурных ценностей из крымских музеев и незаконные археологические раскопки достигли потрясающих масштабов", - сообщила она.
По словам первого заместителя министра, в соответствии с принятым решением, Генеральная директор ЮНЕСКО должна представить следующий доклад о ситуации во временно оккупированном Крыму на 215-й сессии Исполнительного совета.
"Так что вопрос Крыма остается на повестке дня ЮНЕСКО. И это дает уверенность в том, что нарушения прав человека, разрушение культурного и природного наследия в оккупированном Крыму не останутся без внимания международного сообщества, а будут решаться в рамках международно-правовых механизмов и международного мониторинга. Безусловно, сегодня это победа Украины и ее партнеров, но это также победа всего цивилизованного мира, принципов международного права и здравого смысла. 16:11 в нашу пользу. Крайне символично, что мы получили такой важный результат именно сегодня в День Защитников Украины и праздник Святой Покровы", - сказала Джапарова.


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