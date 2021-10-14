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Политика / Власть

Долги перед военными недопустимы, Зеленский приказал все выплатить

22:30, 14 окт 2021
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ “О некоторых мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих и ветеранов войны”, тем самым поручив правительству выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным ВСУ и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Этим документом Глава государства поставил задачу Кабинету министров Украины безотлагательно принять меры по выплате в полном объеме надлежащего денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также их однократного премирования по случаю Дня защитников и защитниц Украины", - отметили в пресс-службе.
Согласно указу, правительство должно внести до 31 декабря 2021 года на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, направленный на совершенствование системы денежного довольствия военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств.
Кабмин также ежеквартально должен информировать о реализации мероприятий по социальной защите ветеранов войны и семей погибших.
Кроме того, правительство совместно с областными администрациями и КГГА должны обеспечить создание до конца 2023 года в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.
Напомним, в Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы отмечается День защитников Украины одновременно с Днем Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.

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