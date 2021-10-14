День защитников и защитниц Украины: поздравления, поездка на фронт, марш в столице

Защитники и защитницы Украины каждый день делают подвиг, обороняя страну от агрессии России. Об этом говорится в поздравлении президента Владимира Зеленского с Днем защитников и защитниц Украины, опубликованном на сайте Офиса президента.

"В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг – с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора", – заявил он. Зеленский от имени всего украинского народа поблагодарил защитников и защитниц за выполнение воинского, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование. Он также пожелал, чтобы "правда и победа как символы праздника Покровы всегда помогали выстоять в борьбе с врагами и в дальнейшем вдохновляли на победу". Президент заявил, что низко кланяется всем, кто на разных исторических этапах погиб в борьбе за свободу и независимость Украины. Память погибших защитников Зеленский почтил на Михайловской площади вместе с главой ОП Андреем Ермаком, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, министром обороны Андреем Тараном, главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, замглавы ОП Русланом Машовцом.

Позже Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области. Он поедет на передовые позиции украинских военных в районе проведения операции объединенных сил. Президент посетит Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Зеленский также ознакомится с объектами, которые строят в рамках национальной программы Велике будівництво.

А там временем в центре Киева прошел марш в честь Дня защитников и защитниц. Марш начался от Университета имени Тараса Шевченко, где прошло вече его участников. На него, в частности, пришли представители Нацкорпуса, Свободы, Правого сектора и Движения ветеранов Украины.

Впереди колоны двигаются участники боевых действий, за ними – представители патриотических организаций. От Университета Шевченко колонны выдвинулись в сторону Крещатика. Закончился марш на Майдане Независимости.