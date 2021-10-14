"Поддержать"
Тренды:
Новости
Умереть, чтобы победить: имя Ройтбуда будет носить Одесский худмузей, который стал национальным
ЮНЕСКО продолжит мониторить объекты всемирного наследия в Крыму
Ракетное вооружение и военные корабли получит Украина от Великобритании
Долги перед военными недопустимы, Зеленский приказал все выплатить
День защитников и защитниц Украины: поздравления, поездка на фронт, марш в столице
СБУ: задержанный боевик не сотрудник СЦКК, он разведчик и обстреливал ВСУ
Освободить Саакашвили: в Тбилиси многотысячная оппозиционная акция
Пенсионеры Украины смогут получать новую профессию и продолжить полноценную жизнь
Украинцы стали болеть чаще и дольше, денег на больничные не хватает
Антикризисные меры ЕС: глобальный мораторий на добычу углеводородов в Арктике
Эпохально: "Регламент? Хватит жевать сопли, народу нужен результат"
Путин заявил, что украинская ГТС "просто лопнет", но он врет
День защитников и защитниц Украины: глава МВД Денис Монастырский вручил награды
Чемпионат Европы по шашкам выиграли украинские спортсмены
Саммит Украина-ЕС: минимальные достижения и глобальные разочарования
Все новости
Главные новости / Видео

День защитников и защитниц Украины: поздравления, поездка на фронт, марш в столице

22:00, 14 окт 2021
64

Защитники и защитницы Украины каждый день делают подвиг, обороняя страну от агрессии России. Об этом говорится в поздравлении президента Владимира Зеленского с Днем защитников и защитниц Украины, опубликованном на сайте Офиса президента.

"В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг – с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора", – заявил он. Зеленский от имени всего украинского народа поблагодарил защитников и защитниц за выполнение воинского, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование. Он также пожелал, чтобы "правда и победа как символы праздника Покровы всегда помогали выстоять в борьбе с врагами и в дальнейшем вдохновляли на победу". Президент заявил, что низко кланяется всем, кто на разных исторических этапах погиб в борьбе за свободу и независимость Украины. Память погибших защитников Зеленский почтил на Михайловской площади вместе с главой ОП Андреем Ермаком, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, министром обороны Андреем Тараном, главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, замглавы ОП Русланом Машовцом.

Позже Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области. Он поедет на передовые позиции украинских военных в районе проведения операции объединенных сил. Президент посетит Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Зеленский также ознакомится с объектами, которые строят в рамках национальной программы Велике будівництво.

А там временем в центре Киева прошел марш в честь Дня защитников и защитниц. Марш начался от Университета имени Тараса Шевченко, где прошло вече его участников. На него, в частности, пришли представители Нацкорпуса, Свободы, Правого сектора и Движения ветеранов Украины.

Впереди колоны двигаются участники боевых действий, за ними – представители патриотических организаций. От Университета Шевченко колонны выдвинулись в сторону Крещатика. Закончился марш на Майдане Независимости.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Европейский аудитор заявил о чудовищной коррупции в Украине, МИД ответил, что у нас прогресс
Европейский аудитор заявил о чудовищной коррупции в Украине, МИД ответил, что у нас прогресс
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Армия / Видео
Вчера, 23:00
Ракетное вооружение и военные корабли получит Украина от Великобритании
Ракетное вооружение и военные корабли получит Украина от Великобритании
День защитников и защитниц Украины: поздравления, поездка на фронт, марш в столице
День защитников и защитниц Украины: поздравления, поездка на фронт, марш в столице
Медведчуку объявлено новое подозрение в госизмене с арестом или миллиардом в залог
Медведчуку объявлено новое подозрение в госизмене с арестом или миллиардом в залог
Укрэксимбанк выдал кредит в $60 млн жителю ДНР и напал на журналистов за вопрос об этом
Укрэксимбанк выдал кредит в $60 млн жителю ДНР и напал на журналистов за вопрос об этом
Сериал "Фонд" по роману Азимова уже в прокате, пора создавать свой "план Селдона"
Сериал "Фонд" по роману Азимова уже в прокате, пора создавать свой "план Селдона"
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены