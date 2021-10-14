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Политика

Освободить Саакашвили: в Тбилиси многотысячная оппозиционная акция

21:00, 14 окт 2021
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В Тбилиси проходит многотысячная акция с требованием освободить третьего президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

На площади Свободы в центре Тбилиси десятки тысяч человек собрались на акцию с требованием освобождения Саакашвили.
Акция началась с того, что гендиректор оппозиционного канала Мтавари и один из адвокатов Саакашвили зачитал его послание, в котором тот призвал общественность страны к примирению и объединению. Саакашвили также призвал сторонников оппозиции объединиться и 30 октября проголосовать за кандидатов от Национального движения, которые вышли во второй тур.
После этого начались выступления сторонников оппозиции с требованием освобождения Саакашвили и критикой правительства партии Грузинская мечта.
Люди приехали на акцию из разных регионов Грузии.
Напомним
28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии. 
1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию. Его задержали в Тбилиси. Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.
2 октября в Грузии состоялись выборы, на которых партия Грузинская мечта обошла Единое национальное движение.

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