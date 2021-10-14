Пенсионеры Украины смогут получать новую профессию и продолжить полноценную жизнь

В Украине прошел благотворительный образовательный проект "Протон-Марафон: воплощает мечты в 60+". Его инициировал Университет третьего возраста "Протон" при поддержке Благотворительного фонда "Let's help!" Цель марафона - воодушевить людей пожилого возраста жить насыщенной и интересной жизнью, воплощать мечты и получать знания. Об этом пишет Лига.

Соучредитель и председатель правления БФ "Let's help" Ольга Бондаренко отметила, что миссия "Протона" - зарядить людей на позитив.

"Сегодня люди, которым 60+ лет испытывают те или иные барьеры в обществе, и" Протон "как раз разрушает некоторые из них, в частности - образовательные", - сказала Ольга Бондаренко.

Она напомнила, что достойная старость - это комплексное понятие, и кроме развития образования для пожилых людей, стоит работать и над обеспечением комфортного быта для них.

В столице состоялось посвящение новых студентов, в Днепре прошел мастер-класс "С Google жизни в 60+ еще ярче", тогда как в Харькове студенты посетили тренинг "Как начать бизнес в 60+". В Одессе люди элегантного возраста танцевали вместе с известным хореографом Евгением Котом, а во Львове готовить итальянские блюда с телеведущей и шеф-поваром Татьяной Литвиновой.

В планах Протона - открыть региональные представительства по всей Украине, чтобы каждый украинский пенсионер имел возможность проживать яркое и насыщенное жизнь!