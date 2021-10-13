Эпохально: "Регламент? Хватит жевать сопли, народу нужен результат"

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что в регламенте есть “закорючки”, которыми можно пренебречь. Об этом он заявил, комментируя закон об олигархах, сообщает УНН. Ему подпевает Ирина Верещук, заявляя, что "слуги" пришли менять страну и для этого регламент не нужен.

“Мы не будем цепляться за какие-то закорючки в регламенте, а найдем правильное решение вместе, потому что для нас важно, чтобы этот закон заработал. Потому что можно цепляться за нюансы и рассказывать, что это нельзя, и то нельзя, но сегодня это требование времени”, — сказал Стефанчук.

Ему вторит член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук. В эфире одного из телеканалов она заявила, что украинскому народу безразличен регламент работы Верховной Рады, главное для него - результат.

"Мы пришли командой Президента, за его плечами, за его фамилией, но мы должны брать на себя ответственность. Народ нам сказал: "Смотрите, 73% за вас проголосовали. Мы не хотим коалициады, спикериады. Мы не хотим вообще ничего слышать. Мы вас выбрали. И даже беспрецедентно - монобольшинством. У нас есть возможность, не оглядываясь направо, налево, не искать политической целесообразности, принимать решения. Это беспрецедентно. Это эпохально. Мы обязаны выполнить то, для чего нас сюда поставил украинский народ. А если мы будем заниматься фамилиями, хочу - не хочу, могу - не могу, буду - не буду. Достаточно жевать сопли. Достаточно рассказывать о регламенте. Достаточно рассказывать, что мы чего-то не можем. Знаете, как плохому танцору что-то всегда мешает. Регламент? Давайте поменяем регламент. Если мы по 16 000 поправок слушаем и 300 только названия, то кто виноват? Нас завтра спросит украинский народ. Более того, он уже сегодня спрашивает: "Что вы сделали?". Им безразлично, каким был регламент. Им нужен результат", - резюмировала Верещук.

Напомним

Регламент Верховной Рады Украины - это единый нормативно-правовой акт, Закон Украины, который устанавливает порядок деятельности единого органа законодательной власти в Украине - украинского парламента - Верховной Рады Украины, имеет особый порядок внесения изменений, дополнений и непосредственного его отмены. Он служит предохранителем как анархии, так и диктатуры со стороны депутатов и руководителей.

Порядок работы Верховной Рады Украины (далее - Верховная Рада), ее органов и должностных лиц, принципы формирования, организации деятельности и прекращения деятельности депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде устанавливаются Конституцией Украины, Регламентом Верховной Рады Украины (далее - Регламент) и законами Украины "о комитетах Верховной Рады Украины", "о статусе народного депутата Украины", о временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.

Регламент устанавливает порядок подготовки и проведения сессий Верховной Рады, ее заседаний, формирования государственных органов, определяет законодательную процедуру, процедуру рассмотрения других вопросов, отнесенных к ее полномочиям, и порядок осуществления контрольных функций Верховной Рады. Особенности осуществления контрольных функций Верховной Рады в сферах национальной безопасности и обороны определяются Законом Украины "О национальной безопасности Украины".