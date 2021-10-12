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Политика

Путин жалуется, Меркель и Макрон колеблются, Зеленский на ростяжке

22:30, 12 окт 2021
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Путин поговорил с Меркель и Макроном, как всегда - пожаловался на Украину и заявил, что теперь решать все вопросы по Украине будет без ее присутствия. Возможность для Зеленского на личную встречу с Путиным, чтобы "посмотреть в глаза" и договориться о прекращении войны, тает на тех же глазах. Не помогают ни настаивания на встрече, ни резкие выступления, ни усиление армии и интеграция в НАТО.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном и Меркель возможность провести на высшем уровне очередной саммит "Нормандской четверки" в ближайшее время, чтобы урегулировать хотя бы уже вопрос Донбасса.
Лидеры Франции и Германии Макрон и Меркель соответственно решили поинтересоваться мнением не только президента Украины Владимира Зеленского, но и президента России Владимира Путина относительно ускорение урегулирования конфликта на Донбассе. Как и с Зеленским лидеры поговорили с Путиным по телефону. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает сайт Кремля. 
Так, на официальном ресурсе Кремля сообщается, что беспокойство вызывает "пробуксовка урегулирования внутриукраинского кризиса". В ходе разговора снова была подчеркнута важность следовать "Минску", то есть, соглашениям, которые были подписаны в 2015 году. 
Было также достигнуто понимание относительно дальнейшего сотрудничества и взаимодействия Германии, Франции и РФ в рамках "Нормандского формата". 
Путин высказал свое мнение относительно неготовности официального Киева выполнить те договоренности, которые были ранее согласованы всеми сторонами переговоров. 
По итогам разговора было принято решение – поручить главам внешнеполитических ведомств проработать вопрос целесообразности встречи лидеров "Нормандского формата" на самом высоком уровне. Пока же министры иностранных дел стран "Нормандского формата" встретятся на своем уровне. Комментируя информацию, израильский политический обозреватель Соломон Манн отметил у себя в Facebook, что источники МИД Франции подтверждают утверждение Кремля о том, что Путин личным звонком канцлеру Меркель и президенту Макрону осуществил высказанную накануне угрозу Медведева о том, что теперь решать все вопросы по Украине Россия будет без ее присутствия. 

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