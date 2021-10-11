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Сколько стоит украинский газ и за сколько нам его продают

22:30, 11 окт 2021
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В Украине себестоимость газа собственной добычи составляет всего 3 грн за куб, тогда как украинцы платят за него 8 грн. Украинский голубого топлива хватает всего на 50% потребности. Об этом в Верховной Раде заявил вицепремьер, министр экономики Алексей Любченко, передает Лига. Он напомнил, что если по тарифу для населения вопрос решен, а с коммунальными предприятиями подписан меморандум, то у промышленных потребителей в стране могут возникнуть проблемы из-за высоких цен на газ, пишет Лига.

Предприятия работают при расчете, что тысячу кубометров газа стоит около 350 долларов. В то же время реальная стоимость в отдельные дни октября доходила до 1900 долларов.
"Себестоимость украинского газа – чуть более 3000 грн, а в балансе потребления украинский газ занимает половину. Цены на (европейском) рынке – уже более 55 000. Нужно говорить не столько о населении и жилищно-коммунальной сфере, с которыми правительство, подписав меморандум, решило вопрос, а о промышленности, особенно химической, перерабатывающей, сахарной", – пояснил Любченко.
В Украине для населения установили тариф на газ в размере около 8 грн на кубометр. Он будет действительным до мая 2022-го. В то же время коммунальные предприятия, которые занимаются производствам тепла и горячей воды, будут покупать голубое топливо по цене немного более 13 грн.
Бизнесу же в октябре предлагают покупать газ за более 39 грн за куб. А в пиковые дни цена на бирже может достичь более 500 грн за кубометр.
"Газпром" накануне запуска "Северного потока-2" ограничил поставки, не стал заказывать дополнительные мощности и фактически привел к дефициту голубого топлива. Вдобавок к этому:
* прошлая зима в Европе была холодной, хранилища были истощены;
* подключились спекулянты на газовом рынке, из-за которых цены начали резко взлетать;
* Европа пыталась уходить от использования угля, что также усилило дефицит.
Эксперты думают, что Украине грозит серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств. Коллапс может возникнуть именно из-за рекордных цен на газ для промышленности.

Напомним: Кабмин надеется увеличить добычу украинского газа на 10% в следующем году. Но нам все равно будет не хватать 40%.

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