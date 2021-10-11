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Рада распределила 40 миллиардов гривен дополнительных доходов: что кому досталось

22:00, 11 окт 2021
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За три квартала 2021 бюджет перевыполнен по доходам на 5,3%, или на 46,65 млрд грн от плана, и на 20,8% превышает прошлогодний уровень. Рада одобрила внесение изменений в закон о госбюджете на 2021 год и распределила 40 миллиардов гривен, полученных от перевыполнения бюджета по доходам, сообщает пресс-служба аппарата ВР.

"Закон увеличивает общий фонд государственного бюджета на 39,41 млрд грн и имеет целью предусмотреть финансирование неотложных нужд социальной направленности и инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.
Средства планируется потратить так:
15 млрд грн: Укравтодору на развитие инфраструктуры, еще 1,5 млрд грн - на Большое строительство.
12 млрд грн: на субсидии на оплату за услуги жилищно-коммунального хозяйства;
282 млн грн: на выплату компенсаций за жилье внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;
3,8 млрд грн: покрытие дефицита в средствах на зарплаты военнослужащим;
2 млрд грн: НЗСУ на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с COVID-19;
2,5 млрд грн: "депутатский фонд" - субвенция на социально-экономическое развитие местным бюджетам
1 млрд грн: на покрытие долгов по заработной плате перед шахтерами;
4,09 млрд грн: на Вооруженные силы Украины;
556 млн грн: на пополнение уставного капитала аэропорта Борисполь, Укрсервис Минтранс и государственного авиационного предприятия Украина,
10 млн грн предусмотрено на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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