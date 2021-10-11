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Экономят на всем, но все равно на нужды армии не хватает 7,1 млрд грн

21:45, 11 окт 2021
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На нужды армии Министерству обороны на сегодняшний день не хватает 7,1 млрд грн. Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Носов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет Inforesist.

«Что касается денежного вознаграждения за сентябрь месяц, оно выплачено на 100%. Относительно награды за участие в боевых действиях в зоне выполнения Объединенных сил, она выполнена полностью за август», — заявил он.
По словам Носова, военным, находящимся на Донбассе, уже задолжали 2,1 млрд гривен единоразовых вознаграждений.
«Мы полностью это выплатим в случае, если нам будут внесены изменения в проект закона об изменениях в бюджет за 2021 год. Потому что в целом у нас есть недостаток в деньгах в Министерстве обороны в объеме 7,1 млрд грн», — добавил заместитель министра обороны.
Он отметил, что для того, чтобы выплачивать вознаграждение всем военнослужащим, в том числе единовременные выплаты, Минобороны идет на то, что «экономит деньги на закупке топлива и на выплате премий высшему руководящему составу».
На прошлой неделе Верховная Рада наконец-то одобрила внесение изменений в закон о госбюджете на 2021 год, сообщает пресс-служба аппарата ВР. Депутаты утвердили распределение почти 40 миллиардов гривен, полученных от перевыполнения бюджета по доходам. Из них 3,8 млрд грн выделено на покрытие дефицита в средствах на выплаты военнослужащим.
Когда деньги поступят военным - сказать сложно.

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