Экономят на всем, но все равно на нужды армии не хватает 7,1 млрд грн

На нужды армии Министерству обороны на сегодняшний день не хватает 7,1 млрд грн. Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Носов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет Inforesist.

«Что касается денежного вознаграждения за сентябрь месяц, оно выплачено на 100%. Относительно награды за участие в боевых действиях в зоне выполнения Объединенных сил, она выполнена полностью за август», — заявил он.

По словам Носова, военным, находящимся на Донбассе, уже задолжали 2,1 млрд гривен единоразовых вознаграждений.

«Мы полностью это выплатим в случае, если нам будут внесены изменения в проект закона об изменениях в бюджет за 2021 год. Потому что в целом у нас есть недостаток в деньгах в Министерстве обороны в объеме 7,1 млрд грн», — добавил заместитель министра обороны.

Он отметил, что для того, чтобы выплачивать вознаграждение всем военнослужащим, в том числе единовременные выплаты, Минобороны идет на то, что «экономит деньги на закупке топлива и на выплате премий высшему руководящему составу».

На прошлой неделе Верховная Рада наконец-то одобрила внесение изменений в закон о госбюджете на 2021 год, сообщает пресс-служба аппарата ВР. Депутаты утвердили распределение почти 40 миллиардов гривен, полученных от перевыполнения бюджета по доходам. Из них 3,8 млрд грн выделено на покрытие дефицита в средствах на выплаты военнослужащим.

Когда деньги поступят военным - сказать сложно.