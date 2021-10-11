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Технологии / Здоровье

Сложные хирургические операции медики умели делать еще до нашей эры

21:15, 11 окт 2021
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Ученые изучили останки византийского воина и выяснили, что еще в XIV веке хирурги успешно лечили переломы челюсти. И использовали они для этого золотую проволоку. А греческий врач Гиппократ еще до нашей эры описал, как можно вылечить перелом челюсти, сообщает Arkeonews.

Руководителем группы ученых был Анагостис Агеларакис из Университета Адельфи. Исследователи выяснили, что нижняя челюсть воина сильно пострадала в ходе конфликта, фактически, она распалась на две части. Но древние хирурги использовали проволоку, изготовленную из золота, чтобы скрепить челюсть, пока она не заживет.
Ученые отмечают, что хирург руководствовался инструкцией V века до нашей эры. Греческий врач Гиппократ описал, как можно вылечить перелом челюсти еще за 1800 лет до жизни византийского воина.
По словам исследователей, останки воина являются уникальной находкой, поскольку они демонстрируют «как медицинские профессионалы были способны сложить два фрагмента челюсти вместе».
Залеченная челюсть возрастом почти 650 лет - невероятная находка, поскольку она демонстрирует точность, с которой «медицинский работник смог соединить два основных фрагмента челюсти вместе».
Агеларакис и его коллеги нашли останки воина еще в 1991 году на территории современной Греции. Во время жизни воина Византийскую империю атаковали османы. Учитывая то, что воина обезглавили, он, вероятно, сражался до тех пор, пока османы на захватили форт Полистилон, в котором нашли останки.
Ученые считают, что неизвестный человек похитил голову без ведома османов и захоронил ее в могиле пятилетнего ребенка, частей остального тела воина найдено не было. 

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