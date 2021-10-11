За присвоение инвалидности у ветеранов вымогали $1500

В Службе безопасности заявили, что разоблачили схему вымогательства медработниками военного госпиталя у ветеранов войны на Донбассе взяток за присвоение инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, должностные лица медучреждения наладили механизм вымогательства денег у военнослужащих и участников боевых действий АТО/ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и получение статуса инвалида.

Следователи заявили, что также получены данные о применении схемы предоставления инвалидности различных категорий по фиктивным документам. Стоимость таких услуг составляла от $1500, в зависимости от степени расстройств.

По предварительным подсчетам СБУ, ущерб, нанесенный госбюджету Украины в результате действия этой схемы, превысил 20 млн грн.

Правоохранители сообщили, что задержали одного из фигурантов дела во время получения второй части взятки, ему объявили о подозрении.

Сотрудники СБУ провели обыски по месту работы и жительства фигурантов.

В СБУ также заявили, что медики Житомирского областного онкологического диспансера "заставляли" пациентов покупать в аптеке дорогостоящие препараты, которые диспансер получал от государства бесплатно.