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За присвоение инвалидности у ветеранов вымогали $1500
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Общество / Криминал

За присвоение инвалидности у ветеранов вымогали $1500

21:00, 11 окт 2021
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В Службе безопасности заявили, что разоблачили схему вымогательства медработниками военного госпиталя у ветеранов войны на Донбассе взяток за присвоение инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, должностные лица медучреждения наладили механизм вымогательства денег у военнослужащих и участников боевых действий АТО/ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и получение статуса инвалида.
Следователи заявили, что также получены данные о применении схемы предоставления инвалидности различных категорий по фиктивным документам. Стоимость таких услуг составляла от $1500, в зависимости от степени расстройств.
По предварительным подсчетам СБУ, ущерб, нанесенный госбюджету Украины в результате действия этой схемы, превысил 20 млн грн.
Правоохранители сообщили, что задержали одного из фигурантов дела во время получения второй части взятки, ему объявили о подозрении.
Сотрудники СБУ провели обыски по месту работы и жительства фигурантов.
В СБУ также заявили, что медики Житомирского областного онкологического диспансера "заставляли" пациентов покупать в аптеке дорогостоящие препараты, которые диспансер получал от государства бесплатно. 

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