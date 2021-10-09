Разбили и доски, и Европу: украинская женская сборная на ЧЕ по карате завоевала золото

На чемпионате Европы по традиционному каратэ, который состоялся в Польше, впервые была представлена украинская женская сборная по разбиванию предметов. Наши девушки всех поразили — разбили все доски и заняли все места на пьедестале. Мужчины от девушек не отставали. В целом украинская команда привезла домой целый ворох медалей. Триумфаторов в аэропорту встречала съемочная группа, говорится в сюжете ТСН.

Украинские каратисты возвращаются с чемпионата Европы и на весь терминал звенят своими наградами. В команде двое мужчин и четыре девушки. Они на этой неделе поражали Европу своим боевым искусством, а еще крушили доски.

Чтобы рукой разбить доску, говорят девушки, тренировать руки мало, больше следует натренировать голову.

Виктория в номинации "разбивание предметов" получила золото. А еще у нее самая высокая награда в спарринге. За первое место боролись с румынкой, которую с ноги отправила на пол.

Традиционное японское каратэ имеет разные стили. Они колотят в стиле фудокан. В команде — как профессиональные спортсмены, так и те, для кого каратэ — это хобби. Вот как для Андрея, он работает дизайнером.

"Работаю за компьютером 8 часов в сутки, поэтому мне нужно двигаться", — объясняет он.

А еще в команде курсантки Харьковского университета внутренних дел. Преступники будут дрожать, потому что в будущей оперативница уже есть черный пояс по карате. У них всех большие планы. Украинские каратисты планируют собрать денег и ехать соревноваться и представлять страну и дальше. Уже в конце этого месяца будет чемпионат в Сербии.