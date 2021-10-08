Меморандум с Космическими войсками США предусматривает обмен информацией

Украина подписала меморандум с Космическими войсками США по обмену информацией и по спутниковой навигации, рассказал председатель Государственного космического агентства Владимир Тафтай в интервью РБК-Украина.

"Это позволит нам более эффективно использовать наши космические ресурсы, получать данные с американских спутников для реализации наших задач, в том числе по отслеживанию пожаров, техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций, использования водных ресурсов. Это важный шаг кооперации", — отметил Тафтай.

По его словам, сейчас планируется также заключение ряда других соглашений по защите технологий в космической сфере.

"Кроме того, был важный элемент нашей поездки в США — участие в 36-м космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс. Это было важно с точки зрения продвижения нашей продукции, реализации таких проектов как "Вега" и "Антарес", — добавил Тафтай.

31 августа президент Владимир Зеленский обсудил с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться (или уже присоединилась) Украина. Глава NASA согласился посетить Украину. Также Украина и США договорились сообща защищать Землю от угроз из космоса.