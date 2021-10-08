Украине нужно больше газа, что для этого делает Кабмин

Глава Кабмина Денис Шмыгаль говорит об интеграции Украины в европейскую газотранспортную и энергетическую систему и ожидает от НАК Нафтогаз Украины увеличение добычи газа на 10% уже в 2021 году. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Отсутствие развития собственной добычи газа - преступление против государства. Мы заключили восемь соглашений о разделе продукции, имеем KPI для Нафтогаза по увеличению собственной добычи минимум на 10% в этом и следующем году. Это наша стратегия по энергонезависимости", - заявил премьер-министр.

По его словам, Украина близка к интеграции в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), участниками которой являются 43 системных оператора из 36 стран.

Как сообщалось ранее, по итогам сентября объем транспортировки газа из Евросоюза в Украину составил почти 665 млн кубометров – это рекордный показатель с начала 2021 года. Экспорт вместе с реэкспортом природного газа из Украины в страны Европы вырос в 3,5 раза и составил 264 млн кубометров.

* * *

Отопительный сезон в 2021/2022 году может пройти напряженно из-за европейского газового кризиса. Запасов голубого топлива в ПХГ недостаточно, предупредил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Ситуация может иметь последствия для Украины, поскольку в ЕС наблюдается катастрофическая нехватка газа в хранилищах, передает УНИАН. https://www.unian.ua/

"Огромная работа идет в направлении определения, как пройти эту зиму. Мы понимаем, что столкнулись с чрезвычайно сложным газовым кризисом. Он не украинский, он общеевропейский, вероятно, повлияет на весь мир", – заявил Шмыгаль.

Как сообщили в "Уктрансгазе", по состоянию на начало октября Украина закачала в свои хранилища 18,8 миллиарда кубов газа, около четырех миллиардов из них принадлежат иностранным компаниям и просто хранятся в украинских ПХГ.

Вследствие контракта между Венгрией и "Газпромом" 27 сентября прекратился реверс газа.

4 октября 2021 года Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища, закачав 18,875 млрд куб. м газа.

5 октября 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что прямых переговоров с Россией о прямых поставках газа Украина не ведет.

Украина отказалась от прямых закупок природного газа у российского “Газпрома” с 25 ноября 2015 года.

30 декабря 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" подписали контракт о транзите газа сроком на 5 лет. Объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составляли 65 млрд куб. м в 2020 году и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

4 февраля 2016 года Верховная Рада обеспечила компании «Укртрансгаз» возможность проведения операций по приему-передаче газа между газотранспортными системами (ГТС) смежных стран без его физического перемещения трубопроводным транспортом. Данным законом были внесены изменения в таможенный кодекс и введены новые понятия: замещение природного газа (бекхол), оперативный балансирующий счет (ОБС), объем балансировки природного газа (для целей ОБС); балансирующий объем между точками «входа» и точками «выхода». Также законопроект предусматривал возможность таможенного контроля и оформления таких операций.

В 2016 году «Укртрансгаз» подписал соглашения о сотрудничестве в транспортировке и хранении природного газа в украинских ПХГ с компаниями TrailStone Energy LLC, DufEnergy Trading SA и Engie. В компании заявляли, что европейские трейдеры могут хранить до 15 млрд кубометров газа, что составляет около половины объема всех ПХГ компании в Украине.

22 марта 2017 года Минфин внес изменения в Порядок и сроки таможенного контроля и таможенного оформления товаров, перемещаемые трубопроводным транспортом, предусмотрев в нем механизмы оформления виртуального реверса природного газа и хранения газа в подземных хранилищах в режиме таможенного склада. Об этом говорилось в приказе ведомства №292 от 27 февраля, зарегистрированном Министерством юстиции 22 марта.

Данным приказом были созданы законодательные условия, дающие возможность европейским компаниям заказывать в «Укртрансгазе» услуги по хранению газа на период до 3 лет.

* * *

Украина близка к интеграции в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии, участниками которой являются 43 системных оператора из 36 стран.

Уже зимой в Украине в тестовом режиме проведут отключение энергосистемы от российской. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 8 октября.

Присоединение к европейской энергетической системе должно состояться в 2023 году.

«Мы готовимся к синхронизации нашей энергосистемы с европейской энергосистемой ENTSO-E. Сейчас это один из самых главных проектов для нашей энергетики», — сказал министр.

Этой же зимой энергосистема Украины должна пройти тестовый период работы в изолированном режиме. А к концу 2022 года энергосистема войдет в параллельную работу с европейской энергосистемой, «а в 2023-м — на полноценную работу синхронно с европейской».

* * *

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) перечислил госкомпании Укртрансгаз первый транш компенсации за утрату контроля над газотранспортной системой (ГТС). Размер первого транша – 27 млрд грн. Второй транш в размере 20 млрд грн "дочка" НАК "Нафтогаз Украины" должна получить до 1 декабря, сообщили LIGA.net два высокопоставленных собеседника – один в ОГТСУ, другой – в Укртрансгазе.

По словам собеседника из ОГТСУ, оплата компенсации произошла в понедельник, 4 октября, во исполнение постановления Кабмина №1011 от 27 сентября. В документе общая сумма компенсации не указана. Но, по данным собеседника LIGA.net из ОГТСУ, речь идет о 47 млрд грн. Это 82% от дохода компании за 2020 год.

"Согласно подписанному договору (между Укртрансгазом и Оператором ГТС – Ред.), была выплачена только первая часть – 27 млрд грн. Вторая часть – 20 млрд грн – должна быть оплачена до 1 декабря", – уточнил собеседник.

По его данным, госкомпания выплатила все средства, которые были на счетах оператора ГТС. "Больше денег нет. Нужно брать кредиты на вторую часть (компенсации – Ред.)", – добавил источник.

В январе 2021 года Укртрансгаз передал в рамках анбандлинга газотранспортную систему компании Оператор ГТС Украины. Сама ОГТСУ перешла во владение компании Магистральные газопроводы Украины (МГУ) – в июле МГУ перешел от Министерства финансов в управление Министерства энергетики. При анбандлинге Укртрансгаз и МГУ подписали специальное соглашение, которое предполагает выплату Укртрансгазу "упущенной выгоды". По условиям договора, МГУ должна была выплачивать "дочке" Нафтогаза по 15 млрд грн в течение 10 лет, уточнял в интервью LIGA.net и.о. главы Укртрансгаза Сергей Перелома. 27 сентября Кабмин внес изменения в этот договор и одобрил предложение Нафтогаза заменить в этом контракте МГУ Оператором ГТС.



