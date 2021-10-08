Укрэксимбанк выдал кредит в $60 млн жителю ДНР и напал на журналистов за вопрос об этом

Сергей Брюховецкий, который лично выступил поручителем кредита — бизнесмен из Горловки Донецкой области, где владеет группой компаний «Спец-Реммаш», которые 11 декабря 2014 были перерегистрированы в Горловке по так называемому «законодательству» группировки «ДНР» и, как выяснили журналисты проекта «Схемы», платит налоги в бюджет группировки «ДНР». Редакция ссылается на кредитный договор, датированный 28 апреля 2021, который оказался в ее распоряжении.

Утверждается, что банк выдал кредит Брюховецкому для выкупа проблемного актива у одной из сторон корпоративного конфликта из-за торгово-развлекательного центра SkyMall в Киеве. В качестве гарантии возврата многомиллионного валютного кредита, банк согласился принять в залог сам ТРЦ, несмотря на то, что за этот объект уже более 10 лет продолжается юридическая борьба в нескольких юрисдикциях, а в Украине на него неоднократно накладывали арест в рамках уголовного дела, которое до сих пор не завершено.

Как и до оккупации части Донбасса, «Спец-Реммаш» ремонтирует оборудование для местных шахт.

Проводя активную хозяйственную деятельность, бизнес Брюховецкого платит налоги в местный бюджет.

4 октября во время интервью с главой Укрэксимбанка журналист «Схем» пытался расспросить Евгения Мецгера о целесообразности такой инвестиции в бизнес, владелец которого платит налоги в ОРДО, и насколько надежным залогом является ТРЦ SkyMall. Услышав этот вопрос, Мецгер пожелал закончить интервью, и увидев включены камеры, поручил охране удалить видеозаписи. На оператора напали, применив к нему силу.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил журналистов «Схем» в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению банка, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Возбуждено уголовное дело. Нападавшим на журналистов и самому Мецгеру вручены подозрения. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Набсовет Укрэксимбанка отстранил главу правления Мецгера на период расследования нападения на журналистов и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.