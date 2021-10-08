Прудентополис в Бразилии официально перешел на украинский

Украинский язык стал официальным языком муниципалитета Прудентополис в Бразилии. Закон с таким решением единогласно поддержали все присутствующие депутаты, сообщили в Мировом конгрессе украинцев, сообщает Радио Свобода.

«Муниципалитет Прудентополис уже установил дружеские отношения с Тернопольской областью, откуда приехало в Бразилию большинство украинских иммигрантов. Новый закон откроет новые возможности для обмена специалистами, обучения молодежи на университетском уровне в Украине или же с помощью электронных средств, дистанционно», - говорится в сообщении.

В городском совете Тернополя, который является городом-побратимом Прудентополис, сообщили, что автором документа является адвокат, руководитель Украинской-Бразильской центральной репрезентации, вице-президент Всемирного конгресса украинцев Витторио Соротюк.

«В Прудентополис значение украинского языка - уникальное, поскольку там до сих пор существуют публикации на украинском языке, религиозные празднества и радиопрограммы ведутся на украинском языке... Муниципалитет Прудентополис называют столицей «Украинской Бразилии», ведь 75% всего населения города - этнические украинцы, преимущественно выходцы из Тернопольщины», - заявили в городском совете.

Там также добавили, что в марте 2019 городской голова Сергей Надал совместно с мэром бразильского города Прудентополис Луисом Адельма Клосовским подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Тернополем и Прудентополис.