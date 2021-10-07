Мир без кофе возможен - в Бразилии жуткая засуха

Значительная часть Южной Америки сталкивается с сильной засухой за почти столетие. Об этом сообщает ВВС.

Под угрозой находится один из крупнейших водных путей в регионе - водная система Парана, на которую миллионы людей в Бразилии, Парагвае и Аргентине полагаются на воду и энергию.

Причина, говорят климатологи, - Ла-Нинья - естественное явление, которое нарушает погодные условия. Но есть и другие факторы - например, вырубка лесов на север в джунглях Амазонки.

Отсутствие дождей на большей части территории Бразилии имеет негативные последствия для выращивания зерновых, животноводства и производства электроэнергии, поскольку Бразилия в значительной степени полагается на гидроэлектростанции в качестве источника энергии.

Ученые заявили, что сухая погода может привести к серьезным пожарам в тропических лесах Амазонки и водно-болотных угодьях Пантанала.

Из-за засухи в Бразилии кофе подорожало до максимума за 4,5 года.