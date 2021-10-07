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Криминал / Авто

Штрафы за нарушения ПДД в Европе значительно выше украинских

23:00, 07 окт 2021
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Многим украинским автовладельцам штрафы за нарушение ПДД кажутся внушительными. Однако в странах Европы нарушители платят значительно большиесуммы. Об этом рассказывает Час Пик со ссылкой на информацию СМИ. 

Штрафы за "пьяное" вождение

Так, наиболее строгими являются санкции в отношении нетрезвых водителей в странах Восточной и Юго-Восточной Европы. В Чехии, Венгрии, Словакии и Румынии установлены ограничения - 0,0 промилле. В Швейцарии подвыпивший водитель заплатит минимум 545 евро, в Италии - 535 евро, а в Хорватии - от 405 евро. В Великобритании штраф за езду в состоянии опьянения не имеет верхнего предела, а вот в Дании он не может превышать размер месячной зарплаты. 

Превышение скорости

Убойные штрафы за нарушение скоростного режима действуют в Норвегии, Швеции, Италии и Швейцарии. Превышение скорости на 20 км в час в Норвегии обойдется водителю от 460 евро, в Швеции - от 235 евро. Превышение скорости на 50 км в Австрии оценивается в сумму до 2180 евро, в Испании от 600 евро, а в Швейцарии - это более 60 дневных ставок в зависимости от ежемесячного заработка.

Другие нарушения

Кроме того, в ряде европейских стран можно получить огромный по меркам Украины штраф за проезд на красный свет светофора. В Хорватии, к примеру, за это нарушение оштрафуют на сумму от 405 евро, в Норвегии - 670 евро и в Греции - 700 евро.
Неправильная парковка в Венгрии обойдется в 275 евро, в Румынии - в 230 евро, а в Испании - до 200 евро.

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